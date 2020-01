Secretaria será criada para entrada do Brasil na OCDE, afirma Lorenzoni

Mauro Silva, com informações da Veja

Brasil está se adequando para ser membro pleno da OCDE, diz Bolsonaro

O ministro da Casa Civil, Onyx Lonrezoni, afirmou nesta quinta-feira (16) que vai criar uma secretária para priorizar o processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Onyx foi até a embaixada americana para agradece o apoio dos EUA.

Conforme o ministro, a secretária terá como objetivo melhorar a “relação do Brasil” com organismos internacionais, com países membros que sejam fortes dentro da OCDE, tudo isso em um curto espaço de tempo.

O Estados Unidos afirmou na última terça-feira (14) que eles desejam que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de entrada na Organização. De acordo com Onyx, o governo de Boslonaro já usa os padrões governamentais da OCDE. “E já aderimos a 81 e mais 65 estão em análise pela OCDE neste momento”, assegurou.

“Estamos com um grau de alinhamento de mais de 80 por cento aos padrões da OCDE em nosso governo”, acrescentou.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico agrupa os países mais desenvolvidos no mundo.

