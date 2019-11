Segunda loja física da Xiaomi é inaugurada no Brasil

Sarah Chaves, com informações do Uol

A Xiaomi inaugurou sua segunda loja física no Brasil, neste sábado (23), a sua segunda na retomada no mercado nacional, em parceria com a importadora DL. O novo estabelecimento da empresa chinesa está situado no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo.

O novo ponto contou com fila de espera dos consumidores da marca, os primeiros da fila dizem ter chegado ao local na quinta e aglomeravam do lado de fora do shopping antes da abertura prevista para as 10h .

Os fãs da marca, Rodrigo Matos e Henrique Liborio, dizem que chegaram ao local às 10h da quinta-feira (21). A intenção nem era comprar nada. "Vim só para fazer história, nunca ninguém foi o primeiro em duas inaugurações, como eu fui. Nem sei se vou comprar algo, só vim por essa bagunça e para prestigiar a marca. Quero também ver o Mi Mix Alpha", afirmou ao Tilt Rodrigo.

Rodrigo comprou seu primeiro celular Xiaomi justamente na outra inauguração, mas Henrique é um fã há mais tempo. "Tenho celular há mais ou menos um ano e meio, importei pra mim e depois pra toda a família. Quando soube que viria para o Brasil, resolvemos ir na inauguração

Um dos destaques da loja é o celular conceito Mi Mix Alpha, que está em exposição em uma uma redoma de vidro. O aparelho é composto quase que inteiramente de telo, na frente quanto na traseira..

No Brasil, a loja da marca tem cerca de 200 produtos: celulares, patinetes, baterias portáteis, escova de dente, guarda-chuva, mini drone, mochilas, malas de viagem e muito mais.

Tilt ainda apurou que está prevista para o ano que vem a inauguração de novas lojas da marca, incluindo cidades fora de São Paulo.

