Vídeo: Segundo Mourão, “Não existe racismo no Brasil”

Matheus Rondon, com informações do G1

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (20), que no Brasil "não existe racismo". em declaração sobre o caso de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos – homem negro espancado e morto por dois seguranças de um supermercado na noite da quinta-feira (19) em Porto Alegre. Veja o vídeo aqui.

Mourão classificou a morte como "lamentável" e disse que o caso é de uma "segurança totalmente despreparada".

Questionado repetidas vezes pelos jornalistas, o vice-presidente negou que o crime possa ter sido motivado por questões raciais.

"Lamentável, né? Lamentável isso aí. Isso é lamentável. Em princípio, é segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer [...] Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui", afirmou Mourão.

Um dos repórteres ainda insistiu na pergunta, pedindo que Mourão confirmasse que não acredita na existência de racismo no país.

"Não, eu digo para você com toda a tranquilidade: não tem racismo aqui", repetiu.

Mourão foi perguntado em seguida, mais uma vez, se o assassinato de João Alberto Freitas não teria algum componente racial. E respondeu:

"Eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos EUA: racismo tem lá. Eu morei dois anos nos EUA, e na escola em que eu morei lá, o 'pessoal de cor' andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década 60", disse.

