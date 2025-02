Tempestades afetam a Grande São Paulo e causam caos nas ruas

A madrugada deste sábado (1º) foi marcada por caos e angústia para os moradores da Capital e cidades da Grande São Paulo, que enfrentaram fortes chuvas e alagamentos generalizados.

Os temporais começaram na noite de sexta-feira (31) e se intensificaram, forçando a Defesa Civil a emitir um alerta severo para chuvas persistentes, que causaram transtornos em São Paulo, Caieiras, Guarulhos, Franco da Rocha e regiões do ABC Paulista.

Com o aumento da precipitação, a cidade de São Paulo registrou até 26 pontos de alagamento, sendo 12 ocorrências na noite de sexta e mais 14 durante a madrugada de sábado.

A Marginal do Tietê, entre a Zona Norte e a Zona Leste, foi uma das áreas mais afetadas, com diversos trechos alagados. Além disso, o rio Tietê transbordou na entrada da capital paulista pela rodovia Anhanguera, ampliando os estragos na região.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a cidade acumulou 25,7 mm de chuva, com o maior índice registrado na Zona Norte. Bairros inteiros das Zonas Leste e Norte ficaram submersos, com destaque para áreas como Itaim Paulista, Guaianases, Penha, Itaquera, Jardim Guapira e Vila Albertina.

A chuva forte causou o transbordamento de seis rios e córregos na Zona Leste, prejudicando ainda mais a mobilidade e a rotina dos moradores.

Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros atendeu a 69 chamados, incluindo resgates de vítimas de desabamentos e quedas de árvores. Uma das ocorrências mais graves foi registrada na Rua Olavo Hansen, no Jaçanã, onde duas mulheres foram socorridas após o desabamento de uma residência.

A Prefeitura de São Paulo mobilizou 145 equipes de limpeza e mais de 2.700 servidores para conter os danos da tempestade, enquanto 220 agentes de trânsito monitoraram as principais vias da cidade.

A situação também foi grave na Grande São Paulo. Caieiras, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo registraram os maiores acumulados de chuva, com até 95 mm em algumas áreas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reproduzir vídeo Reproduzir --:--/--:-- Silenciar som Minimizar vídeo Tela cheia

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também