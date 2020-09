Vídeo: Assaltante é agredido pela população e sofre ferimentos na cabeça

Brenda Assis, com informações CM7

Na tarde desta terça-feira (22), um homem não identificado foi brutalmente agredido e jogado de um carro na zona oeste de Manaus – Amazonas.

Segundo informações do site CM7, o homem supostamente estava cometendo assaltos no bairro, mas não esperava ser coagido de forma agressiva por populares. Ele sofreu diversas agressões físicas, e um golpe de faca na região da cabeça, feita pela própria arma branca que ele levava para realizar os assaltos.

O suposto assaltante foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao SPA Joventina Dias, próximo ao local do linchamento. Até o momento não há mais informações do estado de saúde do homem.

