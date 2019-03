Vídeo - Idosa desmaia mulher com “mata-leão” em briga de trânsito

Um vídeo de que circula nas redes sociais mostra uma idosa aplicado golpe conhecido como “mata-leão” em uma mulher durante uma briga de trânsito em Poços de Caldas, Minas Gerais.

O caso aconteceu na quarta-feira (27) e a cena foi gravada por uma câmera de segurança. De acordo com informações da mídia local, a vítima, uma mulher de 39 anos, estava no carro com o marido quando um taxi com placas de São Paulo parou em pista dupla. Após alguns instantes, o carro arrancou e, ao passar por ele, o marido da vítima chamou a atenção do motorista dizendo “aqui não é São Paulo”, a idosa estava de passageira no táxi.

Em certo momento, a idosa e o taxista desceram do carro e foram até o casal. As imagens mostram que a vítima tentou apartar a briga entre seu marido e o taxista, momento em que a idosa impede a ação da mulher com o golpe de “mata-leão” em poucos instantes a vítima cai desmaiada no chão.

A agressora e nome das pessoas envolvidas não foram divulgados. Veja o vídeo:

