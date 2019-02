Vídeo - Polícia tortura “assassino” e “morto” aparece desmentindo crime

Parece trama de novela das oito, mas o caso de Fábio Araújo dos Santos, de 21 anos, que foi preso suspeito de ter cometido um assassinato, em Ribas do Rio Pardo, em janeiro deste ano deixa muitas contradições e quais são os quesitos de acusação da justiça brasileira.

O jovem estava sendo acusado de ter matado um homem identificado como “Vanderlei”, em uma noite que houve apagão geral na cidade. Algumas pessoas relataram na delegacia da cidade, que teriam visto Fábio seqüestrando a “vitima” e o levando para um local distante do perímetro urbano.

Conforme o relato, a equipe policial começou as diligências e chegou até Fábio, que teve um mandado de prisão temporário expedido. O jovem diz que a todo o momento os policiais afirmavam que ele era um dos “discípulos” da facção criminosa, Primeiro Comando da Capital (PCC).

O suspeito ficou preso durante 11 dias, nos quais relata ter sofrido diversos tipos de tortura para que confessasse o crime. Durante esse período, ele relata ter sido obrigado a gravar um vídeo, no qual afirma ter assassinado Vanderlei e ser um dos discípulos do PCC na região conforme mostra o vídeo abaixo:

Para coincidência da Polícia e até mesmo do “autor” do crime, o suposto morto apareceu na cidade e foi informado do que estava acontecendo. Vanderlei compareceu a Delegacia e disse que estava sumido, pois tinha viajado a serviço para uma fazenda no distrito de Jaraguari.

Fábio foi ouvido e liberado depois de passar o fim de semana em cárcere, mesmo tendo a prova concreta que era um inocente. O jovem comenta estar indignado com a situação e pede justiça, pois desde então vive com medo do que pode acontecer. Ele afirma não fazer parte de nenhuma facção criminosa e só conhecia Vanderlei de vista, mas nunca chegou a trocar uma palavra com o homem.

Segundo ele, as “testemunhas” eram amigos próximos e o mesmo não entende o motivo de terem o denunciado com falsas declarações. Fábio cuida da mãe doente e não consegue emprego na cidade, porque o boato de ser “assassino perigoso” já se espalhou e muitas portas se fecharam.

Segundo o Delegado da Polícia Civil, Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, os procedimentos foram feitos todos conforme a lei e Fábio teve o pedido de prisão temporária expedido pelo Juiz e apresentado ao MP-MS.

Bruno relata que o jovem é conhecido na região como discípulo do PCC, mas quando houve o suposto “crime”, testemunhas relataram e apontou Fábio como o autor do assassinato.

O delegado ainda diz que se houve uma denúncia caluniosa, os responsáveis irão responder por isso e que em nenhum momento o jovem foi tortura ou passou por algum tipo constrangimento para confessar a autoria do crime.

“Eu suspeito que isso seja uma trama do PCC, no qual o Fábio e vítima simularam algo para mostrar serviço aos mestres da facção. No vídeo, ele (Fábio) fala espontaneamente e com detalhes como assassinou o Vanderlei, minha equipe não coagiu ele a falar nada e nem torturou”, relata o Bruno Santacatharina.

