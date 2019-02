Ex-segurança de Rafaat é preso em São Paulo

Saiba Mais Polícia Ex-segurança de Rafaat sofre atentado na fronteira

A Polícia Federal localizou e prendeu o fugitivo da Justiça Adair José Belo, no Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP. Ele era ex-segurança de Jorge Rafaat e braço direito do traficante "Minotauro". A ação foi decorrente de investigação da Superintendência da PF no Mato Grosso do Sul e contou com o apoio da Delegacia da PF em Campinas-SP.

De acordo com a Polícia Federal, o foragido buscava embarcar com destino a Rio Branco-AC, onde possivelmente se deslocaria até a Bolívia para provavelmente realizar negociações envolvendo tráfico de entorpecentes fazendo uso de documento de identidade falso.

As investigações para localizar e prender Adair José Belo se iniciaram a partir da prisão de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, o "Minotauro". A análise dos materiais apreendidos pela PF o apontam como a liderança de uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de entorpecentes originários da Bolívia e que são introduzidos no Brasil pela fronteira sul do estado do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Belo é ex-policial militar de MS e é suspeito de diversos crimes, especialmente tráfico internacional de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de uso restrito e organização criminosa, e ainda tinha mandado de prisão em aberto. A organização criminosa da qual o preso faz parte é suspeita de internalizar grandes quantidades de cocaína no território brasileiro e responsável por grande parte da violência atual na fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A ação policial afirma a importância das diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal no sentido de ampliar cada vez mais a cooperação policial internacional, a coordenação das atividades e a troca de informações entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.

O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Campinas-SP e após os procedimentos legais, encaminhado ao presídio local onde permanecerá à disposição da Justiça.

