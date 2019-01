Ex-segurança de Rafaat sofre atentado na fronteira

O ex-segurança do traficante Jorge Rafaat, morto em 2016, Marcio Ariel Sanchez Gimenez, 30 anos, vulgo “Abacate” foi atacado neste domingo (27) por volta das 21h, quando transitava a bordo de uma caminhonete blindada em uma estrada vicinal na região de Capitan Bado, fronteira do Paraguai.

De acordo com informações do site Porã News, o ex-segurança estava a caminho de uma colônia, quando foi interceptado por vários homens armados que realizaram inúmeros disparos contra o veículo e, posteriormente, fugiram tomando rumo ignorado.

No tiroteio, “Abacate” perdeu a direção da caminhonete e capotou. Ele sofreu escoriações e cortes leves pelo corpo. Ele foi socorrido e levado até uma unidade de saúde da cidade.

Policiais da comissária de polícia da colônia Piray e de Aguara, que atenderam a ocorrência e comunicaram o ocorrido ao promotor de Justiça Hernan Mendoza .

Segundo investigadores da Policía Nacional do Paraguai em Capitan Bado, a vítima possui várias passagens pela polícia e era segurança do empresário Jorge Rafaat Toumani, executado com disparos de metralhadora ponto 50 e fuzil AK 47, durante um ataque ocorrido na cidade de Pedro Juan Caballero em 2016. Rafaat saia de seu escritório e transitava por uma avenida durante o ataque.

Deixe seu Comentário

Leia Também