Narcotraficantes perderam 28 milhões em Dourados

Um balanço divulgado pelo 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados apontou que ações de combate mais eficiente ao tráfico de drogas, culminou em um prejuízo milionário aos narcotraficantes que atuam na região.

Foram quase 14 toneladas de drogas apreendidas na área urbana da cidade com ações integradas entre as equipes de inteligência e de patrulhamento.

O destaque é para as equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) que realiza monitoramento e vigilância, trabalhando em conjuntos com outras unidades da fronteira e também levantando informações do disque denúncia. Por meio desse trabalho foi possível a desarticulação de 123 pontos de vendas e distribuição de drogas, e a prisão de 152 pessoas em 2018.

O trabalho conjunto entre as equipes da Rádio Patrulha, GETAM e Força Tática, CANIL do 3º BPM, PF, PRF, DOF e PMR resultaram em 13,8 toneladas de maconha, 7,3 quilos de cocaína, 4,7 quilos de pasta base de cocaína e 2,1 quilos de crack apreendidos.

Também houve a diminuição dos crimes de furtos e roubos em regiões em que as “bocas de fumo” foram fechadas. A polícia informou que o prejuízo provocado pelas ações, nos últimos 12 meses, gira em torno de 28 milhões de reais aos narcotraficantes.

Deixe seu Comentário

Leia Também