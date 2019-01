Traficante foge e abandona carro com 301 kg de maconha

Da redação com assessoria

Traficantes abandonam veículo após perseguição policial, o carro estava carregado com 301 quilos de maconha. A preensão ocorreu na noite desta quarta-feira (23) na MS-141, em Ivinhema.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) estavam realizando abordagens de rotina, e deram ordem para o condutor do veículo parar, mas ele não respeitou e fugiu.

O carro foi perseguido pelos policiais do DOF até que o condutor abandonou o veículo e fugiu por um canavial às margens da rodovia.

Os policiais realizaram buscas no local, porém, o homem não foi localizado. A droga estava no porta-malas e interior do veículo. O caso foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e a polícia busca pelo traficante.

