Vídeo: meteoro rasga o céu do Nordeste

Um meteoro chamou a atenção de moradores do Nordeste na noite dessa quarta-feira (15). O bólido, segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), iluminou a divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba, por volta das 22h.

A aparição assustou alguns moradores da região, que relataram ter ouvido um forte ruído. Imagens de pelo menos sete câmeras diferentes registraram o momento em que o meteoro iluminou o céu.

De acordo com as análises preliminares sobre a rota do meteoro, ele surgiu entre os municípios de Princesa Isabel (PB) e Carnaíba (PE), e foi em direção ao sudeste do estado, logo antes de desaparecer.

