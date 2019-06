Vídeo mostra modelo agredindo Neymar: "Porque você me agrediu ontem"

Na noite de quarta-feira (5), um vídeo de aproximadamente um minuto foi divulgado na web em que mostra Neymar Jr. e Najila Trindade em um quarto de hotel em Paris, em meados de maio.

No vídeo, que foi divulgado pela Record, os dois estão no segundo encontro - confirmado pelo pai do craque.

Nas imagens, é possível ver a loira partindo para cima de Neymar e dando tapas no atacante do PSG. "Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha", diz. Neymar Jr. então rebate: "Calma, calma".

Segundo a defesa da jovem, o vídeo na íntegra tem aproximadamente 7 minutos.

De acordo com o UOL Esportes, a defesa da vítima não comentaria o vídeo vazado.

Nas redes sociais, o assunto dividiu os fãs: "Neymar, estamos com você", destacou uma; "Que absurdo", ressaltou outro; "Coitada da menina", apontou uma terceira.

