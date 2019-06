Messi quer retorno de Neymar ao Barcelona

Matheus Henrique, com informações do Fox Sports

A imprensa europeia segue noticiando uma possível volta de Neymar ao Barcelona. Segundo a rádio RMC Sport, o jogador Lionel Messi pediu aos dirigentes do time o retorno do brasileiro, ao invés da contratação de Griezmann.

De acordo com informações, Messi se reuniu com a diretoria do Barcelona, antes de se apresentar à seleção argentina, e teria dito que não gostou da atitude do francês na última temporada, que decidiu permanecer no Atlético de Madrid, quando já tinha proposta do Barça.

Além disso, o jornal Sport afirma que o jogador Coutinho pode ser envolvido em uma troca com o Paris Saint-Germain (PSG), para Neymar voltar para a Espanha.

Os dois veículos deixam claro que são situações difíceis. Griezmann já confirmou que não permanece no Madrid e tem tudo acertado com os catalães. Além disso, o PSG, atual time de Neymar, não tem a intenção de perder o jogador, apenas a vontade dele em sair poderia mudar o cenário atual.

Deixe seu Comentário

Leia Também