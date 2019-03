Real Madrid prepara oferta surreal de R$ 1,5 bilhão por Neymar

Marcos Tenório, com informações do Fox Sports

Eliminados de forma inesperada nas oitavas de final da UEFA Champions League, Real Madri e Paris Saint-Germain devem agitar o mercado de contratações para reformular seus elencos. O time merengue está de olho no craque da capital francesa.

De acordo com o jornal Sport, o time espanhol deve fazer uma proposta histórica de 350 milhões de euros (cera de R$ 1,5 bilhão) para tirar o camisa 10 do clube parisiense.

Este valor exorbitante, faria com que o atacante brasileiro fosse novamente protagonista da maior transferência do mercado da bola no mundo. O posto atualmente pertence à chegada de Neymar ao próprio Paris Saint-Germain, que rendeu nada menos do que 222 milhões de euros aos cofres do Barcelona em 2017.

Segundo informações do diário espanhol, o jogador já foi informado sobre o desejo do Real Madrid em contar com seu futebol já para a próxima temporada.

Além da proposta tentadora para a Qatar Sports Investments, que controla o PSG, o Real Madrid trabalha para apresentar uma oferta irrecusável ao próprio Neymar, com salários na casa dos 45 milhões de euros (cerca de R$ 195,6 milhões) por temporada ao brasileiro, superior aos 36 milhões de euros (R$ 156,5 milhões) atuais no PSG.

Diante da iminência de uma proposta tão elevada para contratar Neymar, que é um sonho antigo do Real Madrid, os merengues devem desistir momentaneamente do desejo de contratar também o jovem Kylian Mbappé.

Deixe seu Comentário

Leia Também