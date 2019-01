Neymar dedica gols a sua mãe: “Parabéns pelo seu dia, rainha”

O craque Neymar foi o principal nome do PSG na vitória por 9 a 0 sobre o modesto Guingamp, o jogo aconteceu neste sábado (19), a partida era válida pelo Campeonato Francês onde time de Paris ocupa a primeira colocação com 53 pontos, 13 de diferença do segundo colocado Lille e com dois jogos a menos.

Autor de dois gol e uma assistência na partida, o atacante dedicou os gols marcados para sua mãe Nadine, que está comemorando aniversário hoje.

Em seu instagram o camisa 10 escreveu "Para você, meu amor. Parabéns pelo teu dia, minha rainha".

Próxima partida do Paris Saint-Germain será no próximo sábado (26) contra o Rennes que ocupa a 8ª colocação com 29 pontos.

