Na tarde desta quarta-feira (27) aconteceu o maior clássico do mundo, Real Madri e Barcelona entraram em campo em partida válida pela semifinal da Copa do Rei. E após uma partida apagada de Messi, o Barça venceu por 3 a 0.

No jogo de ida, realizado no dia 6 de fevereiro, Barça e Real empataram em 1 a 1 no Camp Nou. Lucas Vázquez abriu o placar para o Real, mas o brasileiro Malcom empatou para o Barça e deu números finais a partida.

Na partida de hoje, Messi completou seu 40º “El Clásico”, só ele marcou 26 gols e deu 14 assistências. Mas no Bernabéu, o Argentino fez 19 jogos, e tem 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Ele marcou 15 gols e deu 9 assistências.





O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, e na volta para a segunda etapa, aos 5 minutos, o lateral Alba recebe na esquerda e deu bom passe para Dembélé, o francês cruza para trás, e Suárez toca de primeira, no cantinho direito de Navas.

Aos 23 minutos, Dembélé recebe entre Reguilón e Casemiro e cruza no segundo pau, rasteiro, no capricho. O zagueiro Varane tenta evitar o gol de Suárez com um carrinho e acaba marcando contra. Quatro minutos depois, após sofrer pênalti do brasileiro Casemiro, Luis Suárez, de cavadinha amplia o placar.

Com a vitória por 3 a 0 na casa do Real, o Barcelona é finalista mais uma vez da Copa do Rei.

