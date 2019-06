Vídeo – Motorista avança em manifestantes e atropela cinco

Um motorista que ainda não teve a identidade revelada atropelou pelo menos cinco manifestantes na manhã desta sexta-feira (14), durante protesto contra a reforma da Previdência, em Niterói, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da mídia local, por volta das 7 horas, o motorista avançou com o carro pela via que estava bloqueada por um grupo de manifestantes e depois dos atropelamentos, fugiu do local. Três estudantes e duas professoras foram atingidos pelo veículo. As vítimas foram levadas para o Hospital Antônio Pedro.

Informações apontam que uma das vítimas teve uma das pernas quebrada. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas. Veja o momento que o veículo avança nos manifestantes:

Deixe seu Comentário

Leia Também