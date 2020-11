Vídeo: Tromba d'água se forma em rio e viraliza na internet

Brenda Assis, com informações G1

Quem transitava pela orla de Macapá no início da tarde desta quinta-feira (26) percebeu a tromba d'água que se formou no Rio Amazonas e que foi registrada por dezenas de pessoas. O fenômeno, semelhante a um furacão, só que na água, aconteceu durante a chuva que caiu na capital.

De acordo com o meteorologista do Instituto de Pesquisa Científicas (Iepa), Jefferson Vilhena, a formação de tromba d'água é considerada normal na região Norte do país.

"A diferença que a tromba d'água se forma nos rios e nos oceanos levantando uma coluna de água junto com a nuvem e o tornado ocorre também na terra, mas na terra os materiais são mais densos, mais duros e mais pesados. O que levanta no tornado é a poeira, a terra, faria o mesmo sentido", explica.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também