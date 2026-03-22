Zema deixa governo de Minas para disputar a PresidÃªncia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), renunciou ao cargo neste domingo (22) para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República, movimento que o coloca oficialmente no cenário nacional como possível candidato ao Palácio do Planalto.

A saída abre espaço para que Zema intensifique agendas políticas fora do estado e consolide seu nome como alternativa na disputa presidencial. A estratégia mira ampliar visibilidade e testar viabilidade eleitoral em um cenário já ocupado por lideranças consolidadas.

Durante a manhã, o então vice-governador Mateus Simões (PSD) foi empossado como novo chefe do Executivo estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em discurso, afirmou que pretende manter continuidade administrativa e dedicação integral ao governo.

Após a posse, houve uma cerimônia simbólica de transmissão de cargo no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Zema havia anunciado sua pré-candidatura à Presidência em agosto de 2025 e, recentemente, reforçou que pretende seguir até o fim como cabeça de chapa. Ele também negou articulações para alianças com nomes da direita tradicional, indicando que deve apostar em candidatura própria como forma de se firmar no debate nacional.

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