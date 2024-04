1º Ecoponto itinerante da prefeitura chega ao Jardim das Perdizes hoje

O 1º Ecoponto Itinerante da prefeitura de Campo Grande será instalado na Associação de Moradores do Jardim das Perdizes, durante a manhã desta segunda-feira (8). A ação ficará disponível aos moradores até o próximo sábado (13).

O Ecoponto Itinerante é uma iniciativa móvel de coleta de resíduos recicláveis; resíduos da construção civil; resíduos eletrônicos; móveis inutilizáveis; e, galhos e podas, e visa atender áreas de difícil acesso e mais distantes dos centros fixos de descarte, além de conscientizar a comunidade sobre a importância da separação correta dos resíduos e do reaproveitamento de materiais.

A ação ficará disponível aos moradores até o próximo sábado (13), com o seguinte horário de funcionamento do dia 8 ao dia 12: das 8h às 18h e no dia 13: das 8h às 12h, oferecendo um local conveniente para a população local descartar esses materiais de maneira sustentável. É importante ressaltar que o limite de resíduos a serem recebidos no local será de 1m³ por dia e por CPF, com exceção dos materiais recicláveis, para os quais não haverá limite específico.

"A implantação de um Ecoponto Itinerante será um auxílio gigantesco às ações que a prefeitura tem realizado no combate ao Aedes aegypti, já que nossos agentes de combate de endemias têm identificado que a maior parte dos criadouros estão dentro das residências. Assim, os moradores da região fazem a limpeza de seus materiais inservíveis, que poderiam ficar armazenados de forma inadequada acumulando água e descartam em um local adequado, garantindo a redução dos números de focos do mosquito", comenta a Secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

A iniciativa do Ecoponto Itinerante é um dos resultados da "4ª Jornada de Inovação Cidades que Transformam" que possui o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos e promovam a economia circular.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com o apoio da Concessionária SOLURB Soluções Ambientais.

Serviço - 1º Ecoponto Itinerante

Data: 8 a 13 de abril

Local: Associação de Moradores do Jardim das Perdizes.

Endereço: Rua Lurdes Coelho Costa, 35 Jardim das Perdizes





