1º Encontro dos Chefs vai comemorar 25 anos da Juliano Varela

Um jantar especial para comemorar 25 anos da Associação Juliano Varela contará com 11 chefs renomados da gastronomia sul-mato-grossense no dia 15 de maio, em Campo Grande.

Todo o valor arrecadado será em prol da associação que atende mais de 250 pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências intelectuais como o autismo.

O evento será open bar e open food e contará com apresentação da nova banda Café Para Despertar, com Gustavo Vargas e os músicos tocando mpb, jazz e blues.

O chefe Edu Rejala, proprietário do restaurante Nazca, criador do projeto “O Cromossomo do Amor”, que ensina alunos com Down a preparar pratos japoneses e peruanos também participará do encontro.

O encontro acontecerá na seda Associação dos Delegados de Polícia do MS (Adepol), na rua Dr. Robison Benedito Maia, 321, no Carandá Bosque.

O convite custa R$ 185,00 e pode ser adquirido pelos telefones (67) 3026-8828 ou (67) 9 9972-0405, no WhatsApp do Zé Varela, com entrega a domícilio, ou na sede da Associação Juliano Varela na avenida Fábio Zahran, 6513, Vila Carvalho, no Nazca Ceviche Bar localizado na rua Antônio Maria Coelho, 3191, no Centro, no Gastrota Parque dos Chefs, na loja Consert iPhone na rua Marquês de Pombal, 1711 no Tiradentes e na Cantina Italiana Dama, na rua Travessa da Oratória, 15.

Associação

A Associação Juliano Varela foi fundada em 1994, com o objetivo de promover programas para o desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down em todas as faixas etárias.

A instituição não tem fins lucrativos e atende com duas unidades localizadas na capital que contam com uma equipe multiprofissional de 60 colaboradores nas áreas da educação, saúde, serviço social e cultura.

Juliano Varela, jovem que dá nome a associação, tem um link do YouTube onde fala do assunto.

Em março, ele foi convidado para estrelar como chefe de cozinha da Make Burgers por um mês, criando o “Dogdown”, cachorro quente personalizado em homenagem ao dia internacional da síndrome. O item continua no cardápio da hamburgueria em abril.

