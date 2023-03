Coleta do 8º drive-thru da reciclagem supera expectativas

A 8ª edição do Drive-Thru da Reciclagem, realizado de 16 a 18 de março, nos Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal superou a expectativa de materal coletado, segundo organizadores, no entanto, a soma do material descartado ainda será contabilizado.

Foram arrecadados papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, lâmpada, pilha e bateria, entre outros.

O evento visa diminuir a quantidade de lixo descartados de forma errada e contribuir para a preservação do Planeta. Além do ambiente da coleta, o drive contou ainda com o espaço do empreendedorismo.

Há três anos o evento vem sendo realizado pela Prefeitura de Campo Grande, e acontece em média três vezes por ano. A iniciativa contou também com a participação de alunos das escolas Vida Feliz e Instituto de Educação Cooperar, que aprenderam um pouco como é o processo de reciclagem e descarte consciente.

O complexo montado para o evento também contou com um ambiente destinado à captação de doações. Durante os três dias a população levou até o local: roupas, calçados, mochilas escolares, tapetes, toalhas de banho, brinquedos, e muitas outras doações que estavam em boas condições de uso. “Agora a equipe do FAC fará uma seleção e destinará tudo para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, tanto os que doaram quanto aos que fizeram o descarte correto”, finaliza a coordenadora do FAC, Adinir Diniz.

