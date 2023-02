Estão abertas as inscrições para cuidador em saúde mental com salário de R$ 1.800

A Prefeitura de Campo Grande, através das Secretarias de Gestão e Saúde divulgou a abertura das inscrições relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado para seleção de 96 profissionais interessados em atuar na função de cuidador em saúde mental.

Dentre os requisitos que os candidatos devem cumprir está a comprovação do ensino médio completo e experiência como cuidador na área da saúde mental. A renumeração bruta mensal é de R$ 1.800 para o selecionado que trabalhará 180 mensal em escala de 12x36.



Das 96 vagas, 76 vagas de ampla concorrência, 10 são para negros, 5 para índios, 5 para PcDs.

Entre as atribuições, o funcionário deverá cuidar de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade mental e familiar, e que necessitam de acolhimento que demandam acompanhamento protetivo e terapêutico.

As inscrições para participação neste processo seletivo ficarão abertas exclusivamente via internet, no período de 17 a 23 de fevereiro de 2023 e serão realizadas no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.



O edital está disponível a partir da página 5 do Diogrande (6.945) desta terça-feira (15).

