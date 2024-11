Feriado altera horário de funcionamento de estabelecimentos na Capital; confira

A Proclamação da República Brasileira, também conhecida como Golpe Republicano ou Golpe de 1889, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional. Por esse feriado, que será na próxima sexta-feira (15), os horários de funcionamento dos estabelecimentos na Capital sofrerão alteração.

Comércio: De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), o comércio da Capital poderá abrir normalmente no dia 15 de novembro. A decisão do estabelecimento funcionar ou não cabe ao proprietário.

Mas para isso, é necessário que as empresas informem o Sindicato dos Empregos. O horário de trabalho nos feriados, com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, será das 9h às 18h, com intervalo de, no mínimo de uma hora.

Para cada dia trabalhado, o funcionário terá direito a uma folga compensatória, a ser concedida na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Supermercados: Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS) informa que os estabelecimentos de Campo Grande poderão abrir normalmente na próxima sexta-feira, mas devem garantir a concessão da respectiva folga compensatória aos trabalhadores.

Também é necessário que as empresas atendam à obrigatoriedade de pagamento de adesão ao sindicato dos empregados para abertura em feriados.

No interior, cada município deverá observar as legislações, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas.

Mercadão Municipal: Estará aberto das 6h30 às 12h.

Camelódromo: Funcionará das 8h às 13h.

Shoppings:

Shopping Campo Grande - 10h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês - 10h às 22h

Shopping Norte Sul - 10h às 22h

Pátio Central Shopping - 10h às 16h

Bioparque Pantanal: Tanto no dia 14 de novembro quanto no dia 15 o Bioparque funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30, sendo ás 13h30 o último horário de entrada dos visitantes.

O agendamento para visitas deve ser feito por aqui.

Bancos: O feriado da Proclamação da República vai alterar o funcionamento das agências bancárias e da bolsa de valores no país. Por isso, os bancos não abrem e não há haverá operações do mercado de capitais ou do Tesouro Direto na B3.

Correios: Durante os feriados não há expediente nas agências ou para entregas.

Casa da Saúde: Não terá atendimento ao público nesta quinta-feira e sexta-feira devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público e feriado de Proclamação da República.

