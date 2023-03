Ação social auxilia população em processos e declaração de imposto na Capital

Uma ação social no próximo sábado (25), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, vai ajudar a população a entender melhor os passos de processos e declarações de imposto de renda, além de dar orientações sobre demais assuntos relacionados a área cível e trabalhista.

O serviço será oferecido pela Faculdade Insted, das 8h às 11h, que contará com a presença de alunos do 7° e 8° semestre e professores, além da presença do Procon Estadual que dará orientações para consumidores e fornecedores.

A ação servirá para tirar dúvidas em relação a processos nas áreas cível e trabalhista, além de orientações de processos criminais. Já na área fiscal, os atendimentos estarão voltados à declaração do imposto de renda, já que a entrega das documentações começaram no dia 15 de março.

Além disso, o docente reforça que outros serviços estarão disponíveis, como criação de MEI, regularização de débitos e consultas de CPF.

“O bacana dessa ação é que ela não engloba somente pessoas que querem entrar na justiça, mas também serve para que pessoas que, eventualmente, já possuem um processo em andamento. Então, você poderá ver em que situação se encontra o processo, quais as decisões foram tomadas, se o processo já teve sua sentença ou não. É também uma forma de conscientizar a população sobre os caminhos a serem tomados pelo poder judiciário”, afirma o professor Leonardo Todsquini, responsável pelo Núcleo de Práticas Jurídicas.

Os atendimentos do NPJ e NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) são realizados no Centro de Práticas Integradas, localizado na Rua Barão de Melgaço, 58, Centro. O NPJ funciona todas as sextas-feiras, das 14h às 17h e aos sábados das 8h às 11. O telefone para contato é (67) 97400-7879. Já o NAF tem atendimentos todas as terças e quintas-feiras das 17h30 às 19h.

Para mais informações acesse o site insted.edu.br ou entre em contato pelo telefone (67) 3201-5999. A Faculdade Insted situa-se na Rua 26 de Agosto, 63.

Serviço:

Ação Social do NPJ e NAF

Local: Praça Ary Coelho. Rua 14 de Julho - Centro.

Data: 25/03, das 8h às 11h.

