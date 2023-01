Adeus lama: Ruas da Moreninha IV serão asfaltadas

As ruas do bairro Moreninhas IV, em Campo Grande, irão receber asfalto. Nesta segunda-feira (30), o aviso de lançamento de licitação foi publicado no Diário Oficial pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para selecionar uma empresa para executar a obra.

Conforme o projeto, passarão por obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via que será pavimentada é Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Propostas de empresas interessadas na licitação serão conhecidas no dia 15 de fevereiro de 2023, às 8h, na sede da Agesul, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes, na Capital.

Outra obra

A pavimentação de ruas da Moreninha IV é mais uma ação de melhoria para o conjunto de bairros que formam as Moreninhas.

O Governo do Estado já executa no local a obra do novo acesso à região, que está dividida em duas partes. A primeira, que passa pela revitalização da Avenida Alto da Serra, recebe R$ 41,3 milhões de investimento e está no início, em fase de topografia.

A segunda parte da obra, que vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus e Rita Vieira de Andrade, está em fase de projetos e desapropriações. A expectativa é aplicar R$ 32 milhões nesta fase da obra.

