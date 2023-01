Adriane assina contrato para obras de 220 casas no Residencial Mandela

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes assinou nesta terça-feira (3), o contrato da obra das unidades habitacionais do Residencial Mandela l, ll e lll, e destacou ações sociais voltadas para a região.



“A comunidade Mandela teve inicio em 2016, quando as primeiras famílias foram chegando e fazendo seu espaço. Estamos fazendo gestão com responsabilidade, e iniciando a construção de moradias dignas para 220 famílias”, Adriane afirmou que levará para a região o gabinete da Prefeita para ouvir as necessidades da população, além de oportunidades de emprego pela Funsat.

Adrine também fez uma promessa. “Podem ter certeza que nós vamos trabalhar nesses dois anos que estamos a frente da Prefeitura, com responsabilidade para que essas casas sejam entregues”.

A diretora-presidente da AMHASF, Maria Helena Bugh destacou resultados positivos. “Tivemos um resultado muito bom no ano passado, estivemos em Brasília representando todas as cidades do Brasil e saímos com quatro premiações na área da habitação, que mostra que estamos no caminho certo”, pontuou.



Representando o governador Eduardo Riedel, a presidente da Agência de Habitação (Agehab), Maria do Carmo falou sobre o projeto e parceria. "É o início de um ano maravilhoso, só quem está morando em más condições sabe o que vai ser morar em casa, é uma parceria entre Estado e Município onde todos ganham".

