Adriane avança para renovar frota de viaturas do Samu

A prefeita Adriane Lopes assinou o termo de homologação que avança na locação de pelo menos 10 viaturas para renovar a frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Campo Grande. O ato foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira (22).

O investimento deve chegar a R$ 1,9 milhão. A empresa A & G Serviços Médicos LTDA ficará responsável pelo fornecimento dos veículos e após a assinatura do contrato, eles terão 60 dias para a entrega das viaturas.

Assim, com a aquisição de 10 novas viaturas será possível fazer a renovação de toda a frota. Em dezembro do ano passado, a prefeitura havia recebido quatro novas viaturas: duas para atendimento da população e duas para o transporte eletivo sanitário.

Campo Grande possui habilitação do Ministério da Saúde para ter 14 viaturas do Samu, divididas da seguinte forma: 4 unidades avançadas e 10 unidades básicas. O serviço de atendimento ainda conta com duas "motolâncias" e uma Viatura de Intervenção Rápida.

Em média, o Samu recebe 20 mil ligações e realiza 4 mil atendimentos por mês.

