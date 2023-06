Adriane discute projeto de cidades-irmãs com embaixador da Itália

Com parcerias econômicas entre Itália e Brasil, com Campo Grande exportando USD 21,3 milhões em produtos para o país europeu, a prefeita Adriane Lopes recebeu na tarde dessa segunda-feira (26) o embaixador da Itália no Brasil Francesco Azzarello, que está na Capital para conhecer os potenciais locais e reforçar oportunidades.

“Recebemos aqui na sala internacional diversas delegações de vários países e hoje tivemos a honra de recepcionar o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, junto com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trad. Discutimos pautas de grande importância como o projeto de cidades-irmãs que está sendo retomado entre Campo Grande e Turim, na Itália. Estamos seguindo, apresentando nossas propostas, projetando a nossa capital para o Brasil e o mundo”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O embaixador Francesco Azzarello disse ter tido uma excelente impressão da Capital que, segundo ele tem se fortalecido como uma propulsora de oportunidades. “Tive uma reunião muito interessante e produtiva para o futuro e o trabalho conjunto que vamos fazer. Os italianos têm interesse e são envolvidos com tecnologia, agropecuária, parques tecnológicos e já temos uma parceria com Campo Grande e Turim, cuja região também tem um parque tecnológico muito importante – e já estamos trabalhando e vamos fazer muito mais”, disse.

O fortalecimento da relação entre as cidades e a Itália pode trazer grandes benefícios para Campo Grande, que já está se tornando um grande hub de distribuição para todo o Brasil com a implementação da Rota Bioceânica. O projeto econômico, produtivo e logístico, vai estimular a integração aduaneira e o comércio regional. Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Norte chileno, reduzindo a distância, o tempo e o custo com o acesso ao Pacífico.

Na área da educação há acordos de intercâmbio entre universidades, cursos profissionalizantes, com trocas na área da ciência e tecnologia.

“Estamos valorizando as potencialidades das diferentes localidades e estimulando setores como a indústria, comércio, serviços e turismo. Turim é a 4ª maior cidade da Itália e é altamente industrializada, ao lado de Milão e Genova, formando o famoso “triângulo industrial”, lembrou o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico a Agronegócio, Adelaido Vila.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também