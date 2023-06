Adriane já distribuiu mais de 8 mil cobertores

Com o frio ‘batendo à porta’, a prefeita Adriane Lopes já entregou cerca de 8 mil cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade em toda a cidade. Junto com as equipes do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), as 7 regiões da Capital estão sendo amparadas.

“Desde o início de junho, quando o frio ameaçou chegar, começamos a percorrer as comunidades, levando cobertores, entendendo as necessidades da população e, através dessas ações, levando a essas pessoas itens que ajudem a amenizar o frio e atender suas necessidades emergenciais”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

As entregas desta semana tiveram início pelas regiões da Vila Jacy, Residencial Nova Esperança, Jardim Nhanhá, Vila Piratininga, Jardim Los Angeles, Jardim Carioca e José Abrão.

Moradora do Nova Esperança, a idosa Gleice Vicente dos Santos, de 76 anos, destacou que a entrega vai fazer uma grande diferença na vida de quem precisa. “grande na vida das famílias. Nós sabemos de muita gente passando necessidades e, nesse momento, uma das mais latentes é estar bem agasalhado. Essa ação, com certeza, vai garantir uma noite de sono mais tranquila para todos nós”.

Campanha do Agasalho 2023

A 7ª Campanha do Agasalho 2023 do FAC está com mais de 30 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Como ocorre todos os anos, o foco é atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Onde realizar as doações?

Até o dia 20 de julho, nos seguintes locais:

• Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6.000

• Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

• Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3.297

• Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (https://www.campogrande.ms.gov.br/sites-institucionais/)

• Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4.909 – Santa Fé

• Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1.380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

• Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 – Parque dos Novos Estados

• Academia Workout365 – Rua Dr. Michel Scaff, 185 – Chácara Cachoeira

• Colégio Master – Rua Jeribá, 653 – Chácara Cachoeira

• Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259

• As 11 lojas da Rede de Supermercados do Fort Atacadista

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp 2020-1361.

Deixe seu Comentário

Leia Também