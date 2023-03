Adriane Ã© contra aumento do prÃ³prio salÃ¡rio

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (3), a prefeita Adriane Lopes afirmou que vai recorrer da decisão protocolada pela Mesa Diretora na Câmara Municipal que aumenta o seu salário de R$ 21.263,62 para R$ R$ 41.845,48

“O projeto teve começo meio e fim no Poder Legislativo na Câmara, não teve participação do Executivo. Entedemos que é um pleito justo que os servidores há mais de 12 anos estão reivindicando a melhoria de salários, mas eu sou contra o aumento o meu subsídio, tendo em vista a condição fiscal do município”, alegou.



Segundo Adriane, o mesmo impeditivo fiscal que hoje existe para o aumento do reajuste da categoria da enfermagem e professores é o mesmo impeditivo que não poderia aumentar o próprio salário.

“Vou recorrer, já tem uma ação popular e uma recomendação do Tribunal de Contas, estou aqui por uma missão, não por salário. Tendo categorias com o salário vinculado, eu respeito e vamos buscar um consenso, mas se essa ação popular não embargar o meu salário, eu vou entrar com alguma medida”, frisou.

O projeto protocolodo pela Mesa Diretora na Câmara Municipal define o aumento no salário da prefeita em 96,78%, o equivalente a 32 salários-mínimos.

No texto o salário do vice-prefeito sobe de R$ 15.947,03 para R$ 37.658,61. Já a remuneração dos secretários do primeiro escalão passa de R$ 11.619,70 para R$ 35.567,50, reajuste de 206,10%. O subsídio mensal dos dirigentes de autarquias, fica fixado no valor de R$ 35.567,50.

Na justificativa do projeto, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, afirmou que o último aumento no subsidio do prefeito condizente com a inflação ocorreu em 2012, na administração de Nelsinho Trad (PSD).

