Adriane leva visita técnica em área do José Tavares destinada a famílias do Mandela

A área do terreno localizado no Bairro José Tavares, destinada a 38 famílias da Comunidade do Mandela recebeu na terça-feira (5), visita técnica da Prefeitura, com vistoria da prefeita Adriane Lopes e equipes da Agência Municipal de Habitação (Emha).

A prefeita Adriane Lopes destacou que esse é um passo importante para a regularização fundiária da população do Mandela. “ Esse terreno foi escolhido por oferecer toda a infraestrutura necessária para a qualidade de vida dessas pessoas, com rede de água, energia, esgoto, escolas e posto de saúde. Foram instaladas rede de água e esgoto e seguiremos com as próximas etapas”, disse a prefeita.

Conforme a diretora-presidente da Emha, Maria Helena Bughi, já foram realizados serviços de topografia, instalação de rede de água, demarcações dos lotes e ruas no local. “Estamos trabalhando para garantir uma infraestrutura adequada neste projeto, assim como nas demais áreas escolhidas”.

A área é uma das quatro escolhidas para realocar as famílias num raio de 3 km próximo à comunidade. Ao todo serão 38 famílias alocadas no Bairro José Tavares, 33 no Iguatemi I, 30 famílias no Iguatemi II e mais 32 famílias no Bairro Talismã, garantindo a dignidade com regularização fundiária imediata a 133 famílias.

O presidente do bairro José Tavares, Ivanildo da Silva, de 59 anos, disse que foi até o local para conversar com a prefeita sobre os novos moradores. Para ele, com a chegada de novos cidadãos no local haverá ainda mais melhorias no bairro.

“Ter a casa própria é o sonho de todo o trabalhador, e com a prefeita vindo aqui e dando uma contrapartida, a gente fica mais tranquilo. Nós temos o projeto das crianças do futebol aqui e com a chegada de mais crianças estamos pleiteando um parque ao ar livre. E temos certeza que a vinda de mais pessoas refletirá em mais benefícios. A gente vai caminhar para melhorar e ter uma sociedade justa e igualitária para todos”, disse Ivanildo.

