Adriane oficializa concessão da sede para Confraria Sociartista

Em ato foi realizado no Paço Municipal pela prefeita Adriane Lopes nessa quarta-feira (03), foi assinada o Termo de Cedência de Uso de Área Pública para a Associação dos Artistas Visuais Profissionais de Mato Grosso do Sul.

O documento autoriza a utilização de área pública, localizada na rua Abias Batista Filho, 269, Bairro Portal Itayara. No local, já existe uma edificação utilizada como sede pelos associados. A Confraria é uma associação sem fins lucrativos e hoje, aproximadamente 30 artistas sul-mato-grossenses compõem a associação e estão espalhados pelo Brasil.

“A Confraria Sociartista é a associação de artistas visuais profissionais do Mato Grosso do Sul. Hoje estamos em um momento muito especial para a assinatura da concessão da sede, que está completando oito anos. A concessão da associação e a nossa sede estão inteirando cinco anos, então estamos aqui aproveitando o momento com a prefeita para fazer essa assinatura da cedência que dura a cada dois anos. Atualmente é um dos espaços culturais mais importantes de Campo Grande, com atividades como exposições, eventos culturais, feiras e agora também teremos algumas oficinas e palestras, além de cursos de pintura e palestras voltadas à arte. Ficamos gratos pela Prefeitura reconhecer nossa classe e valorizar o trabalho desses profissionais”, aponta Fernando Anghinoni.

A prefeita Adriane Lopes destacou que a capital de Mato Grosso do Sul é uma cidade referência em vários setores da arte, como plástica, musical, teatral e fotografia. “Nossa cidade tem artistas excepcionais, mas precisamos validar a exposição de toda arte riquíssima e singular. A Prefeitura está aberta a novas ideias para o Executivo poder ver a possibilidade de implementar na cultura da nossa cidade”, pontua a Chefe do Executivo Municipal.

