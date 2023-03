Adriane promete reparos na cidade após chuvas

Várias regiões de Campo Grande sofreram estragos provocados pelas chuvas em sequência das últimas semanas. Em entrevista à Rádio Livre nesta terça-feira (21), a prefeita Adriane Lopes definiu como meta prioritária os consertos dos estragos causados pelos frequêntes temporais deste último verão.

Segundo ela, técnicos da Prefeitura já iniciaram os reparos emergenciais e definiram cronogramas para os serviços, espalhados por todas as regiões da Cidade. Adriane garantiu alívio com a trégua das chuvas para que as ações ocorram com agilidade.

Além das obras emergenciais, a Prefeitura e o Governo do Estado realizam parceria em obras importantes: a duplicação da Avenida dos Cafezais e o novo acesso viário para as Moreninhas. De acordo com a prefeita, as obras seguem o cronograma e mudarão a cara da região Sul.

“O governador Eduardo Riedel tem sido um parceiro importante por olhar por Campo Grande e viabilizar esses grandes projetos. Estamos avançando na Cafezais, mesmo com toda a chuva, e seguimos com as obras do novo acesso das Moreninhas”, avaliou Adriane Lopes.

