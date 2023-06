Adriane recebe Tereza para alinhar projetos prioritários de Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes e a senadora Tereza Cristina estiveram reunidas na manhã deste sábado (24) alinhando alguns projetos prioritários para Campo Grande. O encontro também serviu para buscar apoio na viabilização de recursos e suas execuções.

O encontro também contou com a presença de todos os secretários, subsecretários e diretores de autarquias municipais, foram apresentados os projetos prioritários, demandas e pautas.

“Tenho conversado muito com cada um de vocês, titulares das pastas municipais, sempre em busca de alinhar projetos e pautas para nossa Capital, e promover ajustes necessários para que possamos trazer as melhorias e reivindicações dos moradores da nossa Cidade. Temos um único propósito, de fortalecer cada dia Campo Grande como a Capital das Oportunidades”, reforçou a Prefeita.

Adriane também aproveitou para evidenciar a importância da parceria com a senadora e de toda a bancada federal.

Após os projetos apresentados, a senadora Tereza Cristiana colocou à disposição toda equipe de seu Gabinete, em Brasília (DF), para contribuir com os secretários municipais para dar mais agilidade nos processos.

“Acredito que nosso grupo pode contribuir muito com a gestão da Prefeita, junto os secretários, lá em Brasília, podendo abrir novos caminhos. Temos gente de qualidade, principalmente na área de Economia, Orçamento, Finanças e Gestão. Tenho conversado com a Prefeita, para colocar à disposição essas pessoas, para poder conciliar a gestão municipal”, destacou a senadora.

