Adriane sanciona Lei de incentivo a atividades físicas para Guardas Civis

Aprovada na Câmara Municipal, a Prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei sobre a prática de atividades físicas como essencial para a Guarda Civil Metropolitana.

As atividades serão orientadas por profissionais habilitados para a saúde e bem-estar da Guarda Civil

Metropolitana.

A Prefeitura deverá criar o Programa de Atividade Física para os integrantes da Guarda dentro Secretaria

Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES) e das unidades subordinadas.

Conforme a Lei, "o Programa será desenvolvido com o intuito de integrar toda a corporação

através do esporte e lazer, motivando e condicionando o crescimento geral do servidor".

Os critérios, procedimentos e ações a serem adotados progressivamente ainda serão estabelecidos.

