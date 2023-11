Agentes da GCM fazem curso de instrução na utilização de equipamentos não letais

Mais 51 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), realizarão um curso de instrução na utilização de equipamentos não letais, oferecido pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), realiza até a próxima quinta-feira (30).

As instruções têm o objetivo de capacitar o operador de segurança pública, o adequado conhecimento sobre a utilização do Dispositivo Elétrico Incapacitante – DEI e o emprego dos Agentes Químicos.

“São equipamentos que garantem a integridade da vida, inclusive do agressor, fato prioritário para nossa GCM. São dispositivos projetados e empregados, especificamente, para incapacitar pessoal ou materialmente, minimizando mortes, ferimentos permanentes, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meio ambiente, no estrito cumprimento do dever legal, amparado em lei, obedecendo às recomendações sobre o uso diferenciado da força”, explica Anderson Gonzaga, secretário da Sesdes.

A capacitação tem treinamento teórico e prático, com carga horária de 20 horas aulas aos Guardas Civis Metropolitanos que desenvolvem suas atividades em Centros Regionais de Saúde (CRS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi), Centro Pop, Terminais de Transbordo e Parque Ecológico do Soter.

Dos sprays e gel de pimentas, os operadores aprendem sobre os princípios ativos e seus compostos químicos que são utilizados, inclusive com o fornecimento de catálogo com todo o descritivo dos produtos e seus compostos, para ele entender o produto que estão operando. O curso explica os conceitos de armas não letais, orientação da ONU e legislação, o uso proporcional e seletivo da força, do espargidor de pimenta e da spark (dispositivo elétrico incapacitante), além das características, funcionamento, contraindicações, manuseio, disparos individuais e oficinas utilizando as tecnologias não letais.

