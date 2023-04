Agetran alerta para interdições neste sábado na Capital

Sábado (1º) chegou, e com ele ocorrem eventos e obras na cidade que exigem interdições em vias, mas para não pegar nenhum motorista de surpresa, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para os pontos onde as ruas não terão movimento de carros.

A recomendação da Agência é que os motoristas tenham atenção redobrada nesses locais e planejem outras rotas antecipadamente.

Confira as interdições:

- Avenida Baobá, Rua Murure, Rua Clotilde Chaia e Rua Doralice Menezes ficarão interditadas a partir das 18h30 para a realização de procissão religiosa;

- Rua Barão de Melgaço, entre Pedro Celestino e Rua Imigrantes, à meia pista, será interditada das 8h às 23h para realização de evento cultural;

- Rua São Maximiano, entre a Rua Ciro Macuco e Rua Cardeal Arcoverde e Avenida Tamandaré será interditada em período integral, entre o dia 1º de abril ao dia 30 de maio para a execução de obras.

