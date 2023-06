Agetran alerta para interdições neste sábado

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alertou os motoristas de Campo Grande sobre as ruas que estarão interditas neste sábado (24), e aconselha os motoristas à planejarem antecipadamente rotas alternativas.

Confira as ruas que serão bloqueadas:

Rua Magnetita entre Avenida Garimpo e Praça Pública, das 18h às 23h, para evento festivo.

Rua Sandra Alves Lima, entre a Avenida Rita Vieira de Andrade e Rua Jane Rodrigues Pache, das 19h às 23h, para evento festivo.

Rua Alberto da Veiga entre Rua Júlio Prestes e Avenida Dona Carlota Joaquina, das 19h às 23h, para evento festivo.

Rua Vasconcelos Fernandes entre Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, ficará das 16h às 22h para evento religioso.

Rua Filomena Segundo Nascimento entre a Rua Paiaguás e Rua Inúbia Paulista, das 18h às 23h, para evento festivo.

Rua da Imprensa, 139, das 17h às 23h, para evento festivo.

Rua Natal, 197, entre a Rua Brasília e Rua Guanabara, trecho entre os lotes 182 e 167, das 07h30 às 17h30 para caravana missionária.

Rua Serra de Maracaju entre Rua Calafate e Rua Serra do Divisor Jardim Talismã, das 18h às 23h, para evento festivo.

Rua Mauritânia entre Rua Taumaturgo e Avenida Ezequiel Ferreira Lima, das 08h30 às 14h30, para evento.

A Avenida Carumã entre Rua Luiz Carlos Siufi e Rua Jauaperi, das 16h às 22h, para evento festivo.

Rua Mirim, 175, entre Rua Barra Mansa e Rua Jussara, das 16h às 23h, para evento festivo.

Rua Indaiá entre a Rua Lindóia e Rua Monte Azul, das 18h às 00h, para evento comunitário.

