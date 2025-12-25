Agetran divulga interdições em Campo Grande até o fim do ano

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas até o fim do ano, motivadas pela realização de eventos religiosos e esportivos na Capital.

As mudanças no trânsito começam nesta quinta-feira (26) e seguem até o domingo (29), com bloqueios em vias da região central e na Avenida Afonso Pena. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições previstas

Travessa Lydia Baís

• Período: de quinta-feira (26), a partir das 15h, até domingo (29), às 15h

• Trecho interditado: entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro

• Área afetada: quadrilátero formado pela Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho

• Motivo: realização de evento religioso

Avenida Afonso Pena

• Data: sábado (28)

• Horário: a partir das 4h

• Trecho interditado: entre a Avenida do Poeta e a Vila Morena, em sentido contrafluxo

• Motivo: realização da 6ª São Silvestre de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito informou que equipes estarão posicionadas nos locais para orientar os motoristas e garantir a segurança viária durante os eventos.

