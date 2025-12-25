Menu
Agetran divulga interdições em Campo Grande até o fim do ano

Bloqueios começam nesta quinta-feira (26) e seguem até domingo

25 dezembro 2025 - 12h14Sarah Chaves
Imagem criada com auxílio de IAImagem criada com auxílio de IA  

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas até o fim do ano, motivadas pela realização de eventos religiosos e esportivos na Capital.

As mudanças no trânsito começam nesta quinta-feira (26) e seguem até o domingo (29), com bloqueios em vias da região central e na Avenida Afonso Pena. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições previstas

Travessa Lydia Baís
• Período: de quinta-feira (26), a partir das 15h, até domingo (29), às 15h
• Trecho interditado: entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro
• Área afetada: quadrilátero formado pela Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho
• Motivo: realização de evento religioso

Avenida Afonso Pena
• Data: sábado (28)
• Horário: a partir das 4h
• Trecho interditado: entre a Avenida do Poeta e a Vila Morena, em sentido contrafluxo
• Motivo: realização da 6ª São Silvestre de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito informou que equipes estarão posicionadas nos locais para orientar os motoristas e garantir a segurança viária durante os eventos.

