Agetran ganha novas viaturas para ações de fiscalização no trânsito

Oito novas viaturas do modelo Strada, foram entregues pela prefeita Adriane Lopes na sexta-feira (6), para compor a frota de veículos utilizados na fiscalização do trânsito e na mobilidade urbana da Capital.

“Estamos trabalhando, otimizando nossas equipes e preparando a Capital para um novo tempo, que é de modernização da gestão, em todas as áreas. Pretendemos avançar modernizando os nossos equipamentos públicos, para que as entregas sejam mais rápidas, porque a população tem cobrado isso”, pontuou a chefe do Executivo Municipal.

Os veículos possuem giroflex, sirene e uma caçamba para transporte dos cones e sinalizadores de vias. Os carros serão destinados para o reforço da frota de viaturas da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

A agente de trânsito da Agetran, Andressa Oliveira destacou que através dessa iniciativa, a Agência poderá atender o munícipe da melhor maneira possível. “Então a gente necessita dessas viaturas, desse material, para poder deslocar o agente, material, para sinalização. Para nós servidores é muito importante. Vamos utilizar no dia a dia da fiscalização, no socorro e no acompanhamento da Defesa Civil e outros órgãos de segurança pública”, explicou.

As picapes foram adquiridas através de uma parceria da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado, por meio da Agetran e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O diretor-presidente do Detran de MS, Rudel Trindade pontua que esse convênio contribui com ações de trânsito no município. Segundo ele, o mesmo foi repetido em outras cidades como por exemplo Dourados e Aquidauana. “Investimento em sinalização de alta qualidade, esse é o papel do Detran. Nosso objetivo é promover ações com qualidade e fortalecer o trânsito nos munícipios”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também