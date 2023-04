AGORA: Motociclista tenta desviar de buraco, cai e morre atropelado no Trevo Imbirussu

Um acidente de trânsito vitimou um motociclista, ainda não identificado, no início da noite desta quarta-feira (12), na Avenida Gunter Hans, nas imediações do Trevo Imbirussu, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local pelo JD1 Notícias, a vítima bateu em um buraco no meio da via. Nisso, ele perdeu o equilíbrio, bateu contra a mureta de proteção, parando debaixo de um caminhão.

O capacete do motociclista ficou completamente destruído com o acidente. "Quando eu olhei pelo retrovisor, eu só vi ele voando, a moto voando e o caminhão passando por cima dele", afirmou um amigo, que estava passando mal com a situação.

O motorista da carreta contou para a reportagem que é a segunda vez que se envolve em acidentes graves, mas que somente hoje, presenciou a morte de uma pessoa.

"Não deu nem como parar [sic]. Eu só ouvi a batida, já cacei o barulho e vi ele debaixo do caminhão", afirmou bastante assustado com a situação.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado pelo motorista e o amigo, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também está pelo local.

A Polícia Civil e a Perícia Científica devem ser acionadas para o trabalho de praxe e investigação da morte.

