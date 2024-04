Águas recebeu servidores da Agereg

As instalações da Águas Guariroba foram visitadas pelos servidores da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande). Durante a visita, eles puderam conhecer as operações da concessionária de água e esgoto da região.

Ao longo do percurso, os servidores passaram pela a Central de Serviços, a Base Operacional, a Captação Guariroba e a Estação de Tratamento. Eles tiveram contato ainda com os profissionais do local, como o gerente de serviços, Rodrigo Moraes; o gerente jurídico, Allan Machado; a gerente de comunicação, Fabiana Simão; a gerente de tratamento de água, Marjuli Morishigue; e a responsável pela ouvidoria da Águas Guariroba, Ana Paula Savallich. Essa abordagem permitiu uma compreensão abrangente das operações e dos desafios enfrentados no setor.

"O servidor que conhece a fundo o objeto do qual ele faz gestão, tem maior capacidade de resolver problemas e encontrar soluções que tragam benefícios a sociedade, tenho certeza de que os servidores da Agereg têm hoje um conhecimento profundo daquilo que é parte importante para realizar o seu trabalho, que é auxiliar na entrega do melhor serviço a população de Campo Grande”, declarou o diretor-presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Jr.

Para o diretor-presidente da Águas Guariroba, a ação garante entender melhor o serviço. “Como operadora de um serviço público essencial à vida, entendemos que servir as pessoas é uma das nossas maiores vocações. Por esse motivo, procuramos constantemente nos aproximar das comunidades, especialmente em territórios de maior vulnerabilidade social, contribuindo para uma agenda comum de desenvolvimento focada nas pessoas", destacou.

Odilon Jr. declarou que outras ações como esta, que aproximam o servidor de seu objeto de trabalho, serão feitas com as concessionárias de transporte público e coleta de resíduos sólidos.

