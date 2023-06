Ajuda! Dona de casa desaparece na rodoviária da Capital e família faz apelo

A dona de casa Andrea Barbosa da Silva, de 43 anos, desapareceu na sexta-feira (16), depois de desembarcar na Rodoviária de Campo Grande, onde iria pegar um ônibus para visitar a filha, que mora em Rio Brilhante, no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo o esposo de Andrea, Janderson Dias Ribeiro, a dona de casa toma remédios fortes e pode ter se perdido pelo caminho.

Ao JD1, o marido relatou que a esposa saiu de Miranda às 15h de quinta-feira (15), com destino à Capital. Andrea teria passado a noite na rodoviária e pegaria o ônibus com destino a Rio Brilhante na manhã de sexta, às 7h, e chegaria ao município entre 9h e 10h. Na rodoviária, a filha de Andrea a aguardava, mas ela não chegou.

O último contato que a família teve com a dona de casa foi na noite de quinta-feira, quando ela disse por mensagem de voz, que teria chegado na Capital. O receio do esposo é de que ela não tenha conseguido embarcar na sexta e que algo possa ter acontecido com ela. "Na rodoviária pode ter tido pessoas má intencionadas. Ela toma remédios que são muito fortes e também tem a audição ruim, tenho muito medo", disse ele.

Segundo ainda Janderson, na bolsa de Andrea há papéis com o número de telefone dele, para que pudesse entrar em contato caso precisasse. "Eu não posso sair de Miranda, porque vai que ela chega aqui. Não consigo ir nas rodoviárias perguntar por aí, por isso peço ajuda para encontrá-la", pediu o marido.

No boletim de ocorrência registrado pela prima, foi relatado que Andrea estava com três malas grandes e que o funcionário da rodoviária de Rio Brilhante à informou que ela não teria desembarcado no local.

Caso tenha informações sobre o paradeiro de Andrea, entre em contato com o marido pelo telefone (67) 99606-3778. Ajude!

