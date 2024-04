Alô, morador! Bairro Nova Campo Grande recebe 'Todos em Ação' no dia 20 de abril

O bairro Vila Nova Campo Grande será o próximo a receber o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você” este ano. O evento será realizado no sábado, dia 20 de abril, das 8h às 13h, na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. Ao todo, serão mais de 300 serviços ofertados gratuitamente para a população.

Com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região.

Para a prefeita Adriane Lopes, essa nova etapa da ação demonstra que a Prefeitura e os parceiros estão unidos e focados nas entregas à população. “A Prefeitura participa com os serviços das secretarias e os parceiros são um ponto-chave no Todos em Ação, pois também realizam um trabalho de excelência aos moradores, que não precisam sair longe de casa para conseguir”, pontuou.

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o CADÚnico (Cadastro Único), além de oficinas de artesanato. A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes. Quem passar pelo evento vai poder levar para casa, verduras e legumes manipulados na UTA/FAC (Unidade Técnica de Agricultura Urbana), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

Serão feitos ainda, cadastro e orientações para os cursos de geração de renda. Em 2024, o bairro Portal Caiobá foi o primeiro a receber o 'Todos em Ação' no começo do mês de março. A 2ª edição foi realizada no bairro Jardim Canguru, no fim do mês passado. Em 2023, o 'Todos em Ação' contou com a presença de mais de 33 mil pessoas somando todas as edições.

