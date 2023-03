Amigos do Parque: Projeto Ã© realizado das 7h Ã s 19h como opÃ§Ã£o de lazer na Capital

Para aproveitar o final de semana e fazer alguma atividade física com a família, uma das opções em Campo Grande tem sido participar do projeto ‘Amigos do Parque’, que acontece sábado (25) e domingo (26) das 7h às 19h, no Parque dos Poderes.

Por meio do Amigos do Parque, o tráfego fica interrompido na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

Enquanto as pistas estiverem ocupadas pelos esportistas, carros e motos vão dividir as pistas contrárias. O horário de funcionamento do Amigos do Parque é das 7h às 19h. Para garantir a segurança e fluidez do trânsito, equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficam de prontidão nos dias do projeto.

Deixe seu Comentário

Leia Também