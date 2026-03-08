Amigos se despedem de Ludmila neste domingo

O velório de Ludmila Pedro de Lima, acontece neste domingo (9), em Campo Grande. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h.

Ludmila morreu após ser socorrida em estado grave na tarde de quinta-feira (6), em uma residência na Rua Delegado Alfredo Hardman, no bairro Paulo Coelho Machado. Na ocasião, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento e encaminharam a jovem à Santa Casa, onde ela acabou não resistindo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para dar apoio à equipe de socorro. Quando os policiais chegaram ao local, Ludmila já estava dentro da ambulância recebendo atendimento médico. Segundo o médico do Samu, o estado de saúde dela era considerado grave, pois apresentava convulsões.

Ainda conforme o registro, o namorado, Diego Felype Pereira de Jesus, relatou que os dois teriam discutido por ciúmes antes do ocorrido. Ele afirmou que, após a discussão, a jovem teria ingerido uma substância misturada com água, passando mal logo em seguida.

No entanto, após a morte da jovem, amigos contestaram a versão apresentada inicialmente e levantaram suspeitas. Pessoas próximas afirmam que Ludmila era vítima de agressões e defendem que o caso seja investigado como possível feminicídio.

Mensagens e imagens compartilhadas entre amigos indicariam episódios anteriores de violência. Em uma das fotos, enviada pela própria Ludmila a conhecidos, ela aparece com cortes e sangramento nos dedos, relatando que teria se machucado após o namorado fechar o portão em sua mão. Diego já havia sido preso anteriormente por agressões contra a vítima. Além disso ele compartilhou imagens de Ludmila em momentos de intimidade para tentar humilhar a vítima.

Um vídeo também compartilhado nas redes sociais, mostra Diego quebrando maquiagens de Ludmila.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que deve analisar os elementos reunidos na investigação.

