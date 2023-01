Andréa Siqueira Lindenberg assume superintendência do Humap

A infectologista Andréa de Siqueira Campos Lindenberg é a nova superintendente do HUMAP (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) e assumiu o posto desde o dia 1° de janeiro deste ano. Ela substitui o professor e doutor Cláudio Cesar da Silva.

A nova superintendente possui Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1992), Mestrado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz (2001) e Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2013).

A nova gestão terá pela frente a missão de reorganizar o PAM (Pronto Atendimento Médico) e efetivar a saída do Humap da porta de entrada da RUE (Rede de Urgência e Emergência) para priorizar o ensino e a pesquisa.

A estrutura do PAM adulto e pediátrico será reconfigurado com a organização de uma sala de admissão para pacientes críticos provenientes da Rede de Atenção à Saúde, de forma que, na chegada do paciente, ele seja acolhido nesse espaço, avaliado por uma equipe assistencial e, posteriormente, encaminhado para o leito de internação já reservado.

"Entendemos que, para viabilizar esse novo fluxo de atendimento, será necessário abrir mão da habilitação da Rede de Urgência e Emergência (RUE) no seu componente Porta de Entrada Hospitalar de Urgência – Tipo II, com todas as suas implicações financeiras", explicou a Dra. Andréa Lindenberg ao site do Governo Federal.

O Humap continuará oferecendo 212 leitos de internação para a Rede de Atenção à Saúde, conforme contrato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), e pacientes em situação de urgência e emergência continuarão sendo encaminhados através da Central de Regulação, mas dentro da capacidade instalada de leitos do Hospital.

Com a nova configuração, o Humap-UFMS poderá otimizar a realização de cirurgias eletivas, inclusive as demandas judiciais, além de procedimentos de alta complexidade, muito importantes para a Rede de Atenção à Saúde nesse momento e para a formação dos nossos alunos e residentes

