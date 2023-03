"AniversÃ¡rio solidÃ¡rio" arrecada raÃ§Ã£o para Ong de animais da Capital

Fazer o bem é um ato nobre, e é com esse pensamento que Katline Lorrane decidiu celebrar seus 25 anos. Abrindo mão de presentes, a jovem lançou uma ação de aniversário para arrecadar ração e ajudar cães e gatos de uma ONG de Campo Grande.

“Esse ano eu quis fazer algo diferente. Nada de festas e comemorações, decidi pedir a cada amigo meu 2 kg de ração de gato e/ou cachorro, que serão doadas para a ONG Pedacinho do Céu", contou ao JD1.

O intuito inicial da ação é arrecadar ao menos 50 kg, tendo em vista que o abrigo atende cerca de 110 animais atualmente. Para a ONG, a iniciativa veio no momento certo. "Estamos precisando de doações, pois as coisas não estão fáceis. O número de cães e gatos oscilam, pois trabalhamos com doações responsáveis também, mas é sempre um número expressivo. Sempre temos esperança de que na hora certa as coisas vão acontecer, como agora. As rações farão diferença para os animais", destacou Tereza Bandeira, vice-presidente do abrigo.

Katline reforçou o convite para todos que quiserem contribuir com a ação. "Fica o convite aos meus amigos e aqueles que se sensibilizarem com a causa. Toda ajuda é bem-vinda, seja doando rações, fazendo uma doação diretamente à ONG, divulgando meu post ou até mesmo doando através da sua conta de energia que, inclusive, é uma parceria bem legal com a Energisa, onde as pessoas conseguem doar através da conta de luz”,

Aqueles que tiverem interesse em participar, a arrecadação será até o dia 19 de março. “Na semana seguinte estarei levando as doações para a ONG. Me disponibilizo em ir buscar nos bairros de Campo Grande, e aqueles que preferirem trazer até mim, podem estar entrando em contato comigo e combinamos local e horário”, concluiu.

AMIGO LUZ

O projeto é uma parceria da ONG Pedacinho do Céu com a Energisa. Agora é possível doar por meio da conta de energia, sendo necessário um cadastro para que seja debitado um valor simbólico para a doação. Saiba mais ou realize o cadastro por meio do link. Doe você também!

